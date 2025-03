Porsche riduce target redditività, pesa calo in Cina

Porsche ha annunciato una riduzione del suo obiettivo di redditività a medio termine, portandolo al 15-17% a causa di un calo degli utili e delle vendite in Cina. Questa decisione riflette le difficoltà incontrate sul mercato cinese, che hanno avuto un impatto significativo sulla performance finanziaria dell’azienda.

La società ha in programma di avviare quest’anno un’ampia ristrutturazione, denominata “extensive rescaling”, che prevede investimenti in nuovi modelli, software e batterie. Questi investimenti sono destinati a influenzare i risultati finanziari previsti per il 2025.

Nel 2024, Porsche ha registrato un calo del profitto operativo del 23%, scendendo a 5,64 miliardi di euro, con le vendite che hanno mostrato una riduzione dell’1,1%, attestandosi a 40,08 miliardi di euro. La redditività sulle vendite è stata del 14,1%, al di sotto dell’obiettivo precedentemente fissato.