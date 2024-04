Porsche Holding emette bond senza rating da 1,6 miliardi di euro

Porsche Holding, entità che sovrintende al gruppo Volkswagen, ha comunicato di aver collocato sul mercato un bond in due tranche per un valore totale di 1,6 miliardi di euro.

Questo finanziamento, come riferito, rappresenta il più grande bond senza rating mai emesso globalmente, una notizia che ha suscitato notevole interesse nel mondo finanziario. La prima tranche del bond scade a settembre 2029, offrendo una cedola del 3,75% per 750 milioni di euro, mentre la seconda, con scadenza a settembre 2032, garantisce una cedola del 4,125% per 850 milioni di euro.

L’entusiasmo degli investitori per questa iniziativa si è tradotto in una domanda di sottoscrizione che ha superato ampiamente l’offerta. Dal canto suo Porsche AG, impresa parte del conglomerato controllato da Porsche Holding, ha diffuso i dati relativi alle consegne di veicoli nel primo trimestre del 2024. Con 77.640 automobili consegnate, si registra una diminuzione del 4% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Tale calo si concentra principalmente in Nord America e Cina, dove le vendite hanno subito una contrazione rispettivamente del 23% e del 24%. Al contrario, in Germania le vendite sono cresciute del 37%, nell’Europa restante del 9%, e su altri mercati del 14%, mostrando un quadro di risultati eterogenei a seconda della regione considerata.