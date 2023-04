Porsche: aumento record vendite, +18% su base annua. Al top in Cina

Porsche ha registrato un aumento record delle vendite del 18% su base annua nel primo trimestre, grazie alle vendite in Cina.

La casa automobilistica di lusso tedesca ha consegnato 21.365 auto in Cina, il suo più grande mercato singolo, con una crescita del 21% rispetto all’anno precedente. Il risultato, che è il più grande tra le regioni, è stato guidato dall’aumento della domanda dopo la pandemia.

A livello mondiale, Porsche ha consegnato 80.767 auto nel periodo, con un aumento in tutte le regioni. I modelli SUV come la Macan e la Cayenne, così come l’iconica auto sportiva 911, sono stati i più apprezzati dai clienti Porsche.