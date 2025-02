Popolare Sondrio, cda mette in campo gli advisor Bank of America e Morgan Stanley contro Ops Bper

Il consiglio di amministrazione di Banca popolare di Sondrio ha annunciato di avere nominato, con l’astensione d Roberto Giay (consigliere Unipol), BofA Securities e Morgan Stanley & Co. International quali advisor finanziari e lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Clifford Chance quali consulenti legali, che “assisteranno il board nello svolgimento delle attività di propria competenza in relazione all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di BP Sondrio annunciata da Bper Banca lo scorso 6 febbraio”.

La banca si poi soffermata sulla questione prezzi e ha precisato che il cda ha “monitorato l’andamento dei corsi azionari di BP Sondrio e Bper nel periodo successivo all’annuncio dell’offerta e ha preso atto che il rapporto di scambio dell’offerta (1,450 azioni ordinarie di Bper di nuova emissione per ogni azione di BP Sondrio) continua a esprimere uno sconto implicito che, rispetto al prezzo ufficiale in data 25 febbraio 2025, è pari a circa il 3%”.

Nel rispetto delle disposizioni applicabili, spiega la nota, il cda “continuerà a operare con l’obiettivo di creare valore per tutti gli azionisti e stakeholder, in coerenza con le attività già comunicate al mercato e a quelle in corso di attuazione, inclusa la presentazione al mercato del nuovo Piano Industriale 2025-2027 prevista per il prossimo 12 marzo, oltre a non trascurare l’analisi di opzioni strategiche che possano accelerare il percorso di creazione di valore della banca, riservandosi di effettuare ogni valutazione sull’Offerta con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge”.