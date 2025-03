Popolare Sondrio alza il velo su nuovo piano al 2027. Tutti i dettagli su utili e dividendi

Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio ha esaminato e approvato il nuovo piano industriale “Our Way Forward” che definisce la strategia ed i nuovi target per l’orizzonte temporale 2025-2027. Un nuovo piano che arriva a poco più di un mese dall’Opa lanciata su Popolare di Sondrio da Bper Banca che punta a utile netto cumulato 2025-2027 pari a circa 1,8 miliardi di euro, a un utile netto al 2027 pari a 583 milioni, in linea con i livelli record registrati nel corso del 2024, nonostante il significativo calo dei tassi di interesse atteso. E con un Roe previsto sempre superiore al 14% nell’arco del piano.

Il gruppo bancario valtellinese indica inoltre una distribuzione dei dividendi in forte accelerazione, con circa 1,5 miliardi di euro di dividendi previsti nell’arco del piano, raddoppiando la distribuzione avvenuta negli ultimi 3 anni. Il payout ratio è così visto all’85% ogni anno a partire già dal 2025 rispetto al 63% del 2024, mantenendo una solidità patrimoniale, con un Cet1 superiore al 14% al 2027.

“Il piano conferma il posizionamento di Banca Popolare di Sondrio quale realtà indipendente, agile ed efficiente, con una cultura distintiva, che traduce il radicamento nei territori e la vicinanza alla clientela in valore duraturo per tutti gli stakeholder”, si legge in una nota.

“‘Our Way Forward’, ‘Avanti a modo nostro’ è il motto che abbiamo scelto per posizionarci sempre più quale banca resiliente, solida, in grado di corrispondere alle esigenze della clientela nei territori di elezione e di coltivare con essa rapporti sempre più diretti e personalizzati, sostenendo l’economia reale. Questo ci consentirà di conseguire risultati straordinari, creando e distribuendo nel prossimo triennio crescente valore per gli stakeholder: manterremo un Roe stabilmente superiore al 14%, genereremo utili per complessivi 1,8 miliardi di euro, distribuendo dividendi per 1,5 miliardi di euro e mantenendo inalterata la robustezza patrimoniale che da sempre caratterizza la Banca”, ha dichiarato Mario Alberto Pedranzini, amministratore delegato di Banca Popolare di Sondrio.