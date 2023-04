PNRR, Meloni: Italia non perderà nessuno dei fondi spettanti dall'Ue

Il governo italiano è determinato a non perdere nessuno dei fondi che gli spettano dall’Unione Europea per la ripresa post-pandemia, ha dichiarato il premier Giorgia Meloni. L’Italia dovrebbe ricevere un totale di circa 200 miliardi di euro (217 miliardi di dollari) in sovvenzioni e prestiti a basso costo fino al 2026, diventando così il maggior beneficiario del programma dell’UE in termini assoluti. Tuttavia, l’Italia è in ritardo sia rispetto agli obiettivi concordati con Bruxelles in cambio degli aiuti, sia rispetto alla spesa dei fondi già ricevuti. “Non sono preoccupata per i ritardi (sul fondo di ripresa), stiamo lavorando molto su questo”, ha detto Meloni ai giornalisti a margine di un evento a Verona, dando la colpa dei problemi ai governi precedenti. “Non prendo in considerazione la possibilità di perdere i fondi”.

Le sue osservazioni sono arrivate dopo che Riccardo Molinari della Lega nella Camera bassa del Parlamento, ha dichiarato al sito di informazione Affari Italiani che l’Italia non può più attingere ad alcuni dei prestiti dell’UE perché ha difficoltà a spenderli. La Commissione europea ha congelato una tranche di 19 miliardi di euro (20,65 miliardi di dollari) per l’Italia, chiedendo chiarimenti sugli sforzi di Roma per soddisfare le condizioni legate al denaro. Scope Ratings ha dichiarato a Reuters che ritardi significativi negli sforzi dell’Italia per raggiungere gli obiettivi del suo piano di risanamento ridurrebbero probabilmente le prospettive di crescita a medio termine del Paese, con un impatto negativo sul suo rating creditizio.