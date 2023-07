Pnrr: governo sblocca terza rata

L’ultima strategia avanzata dalla Commissione Europea per risolvere il blocco sulla terza tranche del Pnrr, pari a 19 miliardi di euro, ha ricevuto l’approvazione dell’Italia. Raffaele Fitto, il Ministro con delega al Piano, ha aperto una cabina di regia urgente per illustrare la soluzione identificata.

La questione dei 7.500 posti letto per studenti da assegnare entro il 31 dicembre 2022, un punto su cui la Commissione UE ha puntato molto, è stata riformulata. È stata trasformata in una milestone qualitativa, ovvero l’inizio delle assegnazioni per raggiungere l’obiettivo di 60mila letti entro il 2026. Questa milestone dovrebbe essere raggiunta entro il 30 giugno 2023.