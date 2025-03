Indici Pmi in miglioramento a febbraio in Cina. L’indice Pmi manifatturiero è salito a 50,2 da 49,1 punti a febbraio, mentre quello non manifatturiero si è attestato a 50,4 da 50,2 (il consensus Bloomberg indicava rispettivamente 49,9 e 50,4).

L’indice Pmi manifatturiero (calcolato da Caixin) è migliorato a 50,8 punti dai 50,1 contro i 50,4 punti del consensus.