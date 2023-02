Plus500 chiude 2022 con $832,6 mln di ricavi (+16%). Il gruppo mira ad una crescita sostenibile nel medio-lungo periodo

Plus500, gruppo fintech multi-asset globale specializzato nella gestione di piattaforme di trading basate sulla tecnologia, nella giornata di oggi ha annunciato i risultati preliminari (non revisionati) per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2022.

Nel dettaglio, il periodo si è concluso con ottimi risultati, ben superiori alle aspettative del mercato all’inizio dell’esercizio 2022, con una forte crescita di ricavi ed EBITDA.

In quest’ottica i ricavi si sono attestati a quota 832,6 milioni di dollari, con un aumento del 16% rispetto ai 718,7 milioni realizzati nel 2021.

L’Ebitda si è attestato a 453,8 milioni di dollari, in aumento del 17% (387,1 milioni di dollari del 2021).

Il Gruppo ha raggiunto un’altra importante obiettivo, con oltre 24 milioni di clienti in tutto il mondo registrati sulle proprie piattaforme di trading, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie proprietarie di fidelizzazione, attivazione e monetizzazione. In tal senso, i depositi dei clienti sono aumentati a 2,3 miliardi di dollari (esercizio 2021: 2,1 miliardi di dollari), con un deposito medio per cliente attivo 5 che ha raggiunto i livelli record di circa 8.000 dollari (esercizio 2021: circa 5.000 dollari), evidenziando la costante fedeltà e fiducia dei clienti in Plus500.

Nell’esercizio 2022, oltre l’85% dei ricavi OTC del Gruppo è stato generato da clienti che hanno utilizzato la piattaforma OTC di Plus500 su dispositivi mobili o tablet e oltre l’82% delle transazioni dei clienti OTC è avvenuto su questi device

Infine, il Consiglio di amministrazione rimane fiducioso sulle prospettive future del Gruppo, grazie alla sua posizione finanziaria rafforzata e in seguito ai significativi progressi compiuti negli ultimi anni rispetto agli obiettivi strategici chiave.

Il Consiglio di amministrazione continua a ritenere che Plus500 possa registrare una crescita sostenibile nel medio-lungo termine Per l’esercizio 2023, il Consiglio di amministrazione prevede che la performance di Plus500 sia in linea con le attuali aspettative del mercato.