Plenitude (Eni) installerà impianto fotovoltaico in sede Saipem a Fano

Plenitude (Eni) specializzata in servizi retail e energia rinnovabile, ha recentemente siglato un contratto con Saipem. L’obiettivo è l’installazione di un impianto fotovoltaico da circa 1 MWp presso la sede Saipem di Fano.

Stimato a produrre oltre 1000 MWh di energia solare all’anno, l’impianto contribuirà a coprire quasi completamente il bisogno energetico della sede Saipem. Questo passo rappresenta un significativo miglioramento in termini di efficienza energetica e un sostanziale passo avanti verso una maggiore sostenibilità.

In base all’accordo, Plenitude sarà responsabile per l’installazione, il finanziamento e la garanzia dei pannelli fotovoltaici. Saipem, a sua volta, riconoscerà un pagamento fisso per 10 anni per l’energia elettrica generata dall’impianto. Inoltre, Plenitude si occuperà della gestione, della manutenzione ordinaria e straordinaria e dello sviluppo di un sistema per monitorare continuamente le prestazioni dell’impianto. Al termine del periodo contrattuale, l’impianto diventerà proprietà di Saipem.