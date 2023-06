Plenitude (Eni) e Red Bull Italia: partnership sostenibile per l’efficienza energetica

Plenitude (Eni) e Red Bull Italia hanno recentemente siglato un accordo di partnership per lavorare insieme alla realizzazione di progetti che promuovano la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica. La collaborazione virtuosa tra le due aziende si concretizzerà in una serie di iniziative che avranno come protagonista l’energia rinnovabile.

Nei prossimi mesi, Plenitude si impegnerà in una serie di interventi di efficientamento energetico presso tutte le sedi e i poli logistici di Red Bull in Italia. Tra le principali azioni previste, vi è l’installazione di impianti fotovoltaici per alimentare gli edifici aziendali con energia pulita e sostenibile. Inoltre, verranno installate colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, promuovendo così una mobilità più ecologica e a basso impatto ambientale.

Infine, Plenitude fornirà energia certificata a tutti gli uffici ed edifici di Red Bull Italia, garantendo che l’energia utilizzata provenga al 100% da fonti rinnovabili attraverso garanzie d’origine di provenienza europea. Entrambe le aziende stanno valutando ulteriori interventi di efficientamento energetico e per la mobilità elettrica in altri paesi in cui operano, dimostrando un forte impegno nel promuovere un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.