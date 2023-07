PLC: si aggiudica revamping e repowering di tre impianti fotovoltaici con ERG

PLC si è aggiudicata le attività di revamping e di repowering di tre impianti fotovoltaici per oltre 13 MWp ubicati in Puglia e Molise, detenuti da una società veicolo controllata da ERG, produttore indipendente leader nella produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia.

Il corrispettivo complessivo dell’appalto ammonta ad oltre 5,5 milioni di euro. Il contratto prevede clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura comprese, tra l’altro, tempistiche di pagamento ad avanzamento lavori e penali legate ad eventuali ritardi e/o al mancato raggiungimento del performance ratio garantito.

Il Gruppo PLC prevede di realizzare le attività di revamping e repowering con mezzi propri e il completamento delle stesse è previsto entro il secondo trimestre del 2024. Nell’ambito dell’operazione saranno altresì affidate a PLC Service, per un triennio, le attività di operation & maintenance di 29 impianti detenuti da ERG, inclusi i tre sopra citati, per un totale di circa 35 MW ed un valore complessivo di circa 1,1 milioni.