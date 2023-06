Pirelli: via libera al dividendo di 0,218 Euro per Azione

Nel recente incontro dell’assemblea degli azionisti, Pirelli, un prestigioso nome nel settore della produzione di pneumatici e membro del FTSE MIB, ha visto approvare il suo bilancio per l’esercizio 2022. Questo evento ha visto la partecipazione del 99,9% del capitale rappresentato, evidenziando l’unanimità della decisione.

Il bilancio per l’esercizio 2022 ha mostrato un utile netto della capogruppo di 252,5 milioni di euro e un utile netto consolidato di 435,9 milioni di euro. Questi numeri positivi hanno portato alla decisione unanime di distribuire un dividendo di 0,218 euro per azione ordinaria. Questo significa un totale di 218 milioni di euro di dividendi al lordo delle ritenute di legge.

Infine, è stato deciso che il dividendo sarà pagato il 26 luglio 2023. Le date importanti da tenere a mente per gli azionisti sono la data di stacco cedola, fissata per il 24 luglio, e la record date, fissata per il 25 luglio. L’assemblea ha visto la partecipazione dell’83,55% del capitale avente diritto di voto, con gli aventi diritto che hanno partecipato esclusivamente tramite il rappresentante designato.