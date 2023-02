Pirelli: frena a Piazza Affari in scia a rumors su possibile cessione quota da parte di Sinochem

Volatilità in borsa per le azioni Pirelli, crollate repentinamente da 4,77 a 4,6 euro in scia alle indiscrezioni secondo cui Sinochem Holdings starebbe valutando di cedere la sua partecipazione 37% nel produttore di pneumatici italiano.

Il titolo è stato anche momentaneamente sospeso, per poi rientrare nelle contrattazioni con un ribasso intorno al 2%. Al momento Pirelli viaggia in calo dell’1% a 4,65 euro.

La possibile vendita da parte di Sinochem Holding sarebbe dovuta al tentativo del conglomerato statale cinese di razionalizzare il proprio portafoglio globale di attività. Alcuni potenziali acquirenti, comprese società di private equity, avrebbero già manifestato un interesse preliminare per la società italiana.

Sinochem potrebbe anche vendere una quota parziale o dilazionare il disinvestimento nel tempo. Le imprese statali cinesi, tra cui il Gruppo oil-to-chemicals che controlla Pirelli, hanno ricevuto istruzioni dal governo di rivedere i propri asset e dismettere quelli al di fuori delle loro attività principali. Una tendenza che potrebbe porre fine ad anni di grandi acquisizioni all’estero, come quella che ha portato a rilevare Pirelli per circa 8 miliardi di dollari nel 2015.

Attualmente Pirelli ha una capitalizzazione di mercato di 4,65 miliardi di euro, con una posizione finanziaria netta negativa di 3,4 miliardi al 30 settembre 2022. La società diffonderà i risultati al 31 dicembre il prossimo 22 febbraio.