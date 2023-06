Pirelli, CEO designato Giorgio Luca Bruno verso l’addio

20/06/2023 14:23

Airbus e STMicroelectronics uniscono le forze per sviluppare soluzioni di elettronica di potenza più efficienti e leggere, fondamentali per il futuro dei velivoli a propulsione ibrida e aeromobili urbani completamente elettrici. La collaborazione si basa su valutazioni già condotte per esplorare i vantaggi dei materiali semiconduttori ad ampia banda interdetta.