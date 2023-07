Pirelli: acquisita la brasiliana Hevea-Tec

Pirelli, leader italiano nel settore degli pneumatici e componente del FTSE MIB, ha recentemente annunciato un’importante operazione di acquisizione. Il bersaglio è Hevea-Tec, la più grande realtà indipendente del Brasile nel campo della trasformazione di gomma naturale. Questa mossa strategica avverrà per un controvalore in termini di Enterprise Value pari a circa 21 milioni di euro, con i consueti aggiustamenti previsti al momento della conclusione dell’operazione, attesa entro la fine del 2023.