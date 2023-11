Piquadro: nel primo semestre fatturato sale del 7,1%

Nel primo semestre del 2023, chiuso al 30 settembre, Piquadro ha segnato una significativa crescita del 7,1%. Il fatturato consolidato si attesta a 85,9 milioni di Euro, rispetto agli 80,2 milioni di Euro dell’analogo periodo del 2022. Questa crescita include l’effetto della variazione dei cambi, che ha portato ad un incremento dell’8,1% a parità di cambi.

Per quanto riguarda i ricavi specifici dei marchi, il marchio Piquadro ha mostrato un incremento del 12,1% rispetto all’analogo periodo del 2022. In termini di numeri, si parla di ricavi pari a 39,5 milioni. In aggiunta, il marchio The Bridge ha anch’esso segnato un aumento, con ricavi pari a 16,6 milioni di Euro, registrando un incremento dell’11% rispetto al precedente anno.