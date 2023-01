Piquadro: fatturato +15,9% nei 9 mesi a 126,8 mln, conferma guidance full year 22-23

Piquadro archivia i nove mesi al 31 dicembre 2022 con un fatturato consolidato pari a 126,8 milioni, in aumento del 15,9% rispetto all’omologo periodo dell’esercizio precedente.

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi dei primi nove mesi dell’esercizio 2022/2023 risultano pari a 53,2 milioni (+18,3%, 42% del totale), con vendite nel canale wholesale in aumento del 18,2% e quelle nel canale DOS in crescita del 23,4%.

Per quanto riguarda il marchio The Bridge, i ricavi crescono del 23,9% a 23,1 milioni (18,2%), con un incremento del 28,5% nel wholesale e del 27,6% nel canale DOS. I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel si attestano a 50,5 milioni (+10,3%, 39,8% del totale), trainate dalla crescita registrata nel canale DOS pari al 15,2%.

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato nel mercato italiano un fatturato di 57,6 milioni, pari al 45,4% delle vendite consolidate (44,6% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2021), in incremento del 18,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2021/2022.

Nel mercato europeo il Gruppo il giro d’affari ammonta a 65,5 milioni, corrispondente al 51,6% delle vendite consolidate (vs 51,8% al 31 dicembre 2021), in aumento del 15,5% su base annua. Nell’area geografica extra europea (“Resto del mondo”) Piquadro ha registrato un fatturato di 3,7 milioni, pari al 2,9% delle vendite consolidate (vs 3,6% dei 9 mesi 2021/22).

“I primi nove mesi dell’esercizio si chiudono con un’importante crescita del fatturato” afferma Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro. “Gli incrementi importanti registrati su tutti e tre i marchi del Gruppo ci inducono a poter ipotizzare la chiusura dell’esercizio 2022-2023 con un fatturato di Gruppo tra i 170 ed i 175 milioni ed un Ebitda adjusted vicino ai 15 milioni”.