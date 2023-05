PIMCO: pronta a unirsi a obbligazionisti colpiti da AT1 Credit Suisse

Pacific Investment Management Co (PIMCO) sta valutando di unirsi alle centinaia di investitori che hanno citato in giudizio la FINMA, l’autorità svizzera che vigila sui mercati finanziari, per la decisione di spazzare via 17 miliardi di dollari di bond AT1 di Credit Suisse nell’ambito dell’acquisizione dell’istituto da parte di UBS.

PIMCO potrebbe dunque intraprendere un’azione legale per recuperare parte degli 800 milioni di dollari delle cosiddette obbligazioni Additional Tier 1 di Credit Suisse, delle quali il gestore patrimoniale statunitense era uno dei principali detentori.