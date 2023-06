Pil Australia +2,3% in I trimestre. Sotto stime e al tasso di crescita più basso da lockdown Covid

Il Pil dell’Australia relativo al primo trimestre dell’anno ha segnato una crescita del 2,3% su base annua, lievemente al di sotto delle attese degli economisti.

Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto un’espansione dell’economia pari a +2,4% su base annua, rispetto al rialzo del 2,7% del quarto trimestre del 2022.

Su base trimestrale, il Pil australiano è salito dello 0,2%, rispetto al rialzo dello 0,3% previsto dagli economisti.

L’Istituto di statistica in Australia ha messo in evidenza che “questo è stato il sesto rialzo consecutivo del Pil su base trimestrale, al ritmo più lento di crescita dal trimestre del settembre del 2021, quando sono stati imposti i lockdown per arginare i contagi dell’ondata Delta della pandemia Covid-19”.