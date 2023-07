Pierrel: Vendita completa di Diritti Inoptati su Euronext Milan per nuove azioni

Pierrel ha comunicato che, durante la prima sessione dell’offerta su Euronext Milan tenutasi oggi, sono stati venduti tutti i 1.506.255 diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti per l’azienda nel suo processo di crescita e sviluppo.

I Diritti Inoptati, come spiegato in una nota di Pierrel, danno diritto alla sottoscrizione di un totale di 7.531.275 azioni ordinarie Pierrel di nuova emissione. Queste azioni rappresentano circa il 16,45% del totale delle azioni ordinarie Pierrel. Essendo prive di valore nominale, queste azioni hanno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione.

Queste azioni derivano dall’aumento di capitale deciso dall’Assemblea degli Azionisti il 5 giugno 2023. I termini e le condizioni definitive di questo aumento sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione il 5 luglio 2023. Questo movimento consolida la posizione di Pierrel nel mercato, dando un forte segnale di fiducia e stabilità agli investitori.