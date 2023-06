Pierrel: ok ad aumento capitale sociale da 70 mln e raggruppamento azionario

L’Assemblea degli Azionisti di Pierrel, riunitasi in data odierna in seduta straordinaria, ha approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 25 esistenti e un aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di 70 milioni di euro.

L’operazione verrà eseguita entro e non oltre il 31 dicembre 2023, mediante l’emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da liberarsi in danaro, anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ancorché eventualmente non ancora esigibili.

Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si stima che l’offerta in opzione delle azioni Pierrel di nuova emissione possa essere avviata entro la fine del mese di giugno 2023. Il Raggruppamento sarà eseguito prima dell’inizio dell’Aumento di Capitale.

Le deliberazioni approvate dall’Assemblea degli Azionisti della Società si inseriscono nel contesto dell’operazione di acquisto da parte della Società, in qualità di acquirente, dal gruppo facente capo alla società di diritto statunitense 3M Company, in qualità di venditore, di taluni contratti, autorizzazioni e diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti dentali per l’anestesia locale a base di articaina, lidocaina e mepivacaina, nonché di specifici prodotti per siringhe e aghi, commercializzati con i marchi Ubistesin, Xylestesin e Mepivastesin.