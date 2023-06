Pierrel: ok a commercio Orabloc in Arabia Saudita

Pierrel, provider globale dell’industria farmaceutica, ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione in Arabia Saudita per l’anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc, che si andrà così ad affiancare ai marchi Xylocaina e Citanest già commercializzati da Pierrel nel Regno Saudita.

Il Gruppo, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 44 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali in 37 paesi, ha in corso circa 30 nuove registrazioni per il proprio anestetico dentale Orabloc, ed ha avviato numerosi processi di registrazione di altre molecole.

Pierrel ha inoltre recentemente annunciato di aver sottoscritto accordi volti all’ampliamento del proprio portafoglio prodotti mediante l’acquisizione, subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, della linea di anestetici dentali dell’americana 3M con i brand Ubistesin, Xylestesin e Mepivastesin.

Il CDO Fabio Velotti dichiara:” Il mercato dell’Arabia Saudita è un mercato vasto e in rapidissima espansione. L’ingresso di Orabloc ci consentirà di affermare la nostra presenza nel mercato dentale di riferimento per tutto il Middle East”.