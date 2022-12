Pierrel completa la fusione per l’incorporazione di Pierrel Pharma

A Piazza Affari balza di oltre il 2% Pierrel, provider globale di servizi per l’industria farmaceutica quotato sull’Euronext Milan di Borsa Italiana. La società nella giornata di oggi ha comunicato che è stato perfezionato l’atto di fusione per l’incorporazione di Pierrel Pharma in Pierrel. Quindi da oggi Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Pierrel Pharma.

La fusione avviene senza aumento di capitale, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di tutte le quote costituenti l’intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.