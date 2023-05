Pictet scommette contro tagli tassi Fed nel 2023

Pictet Wealth Management, uno dei principali gestori patrimoniali europei, ritiene che i mercati stiano sbagliando ad aspettarsi un taglio dei tassi d’interesse da parte della Fed quest’anno.

La società sta vendendo allo scoperto i futures sui tassi d’interesse, prevedendo che il loro valore crolli nei prossimi mesi, poiché la Federal Reserve non sarà in grado di ridurre i costi di finanziamento a causa dell’inflazione persistente.

Andres Sanchez Balcazar, responsabile di Pictet per il mercato obbligazionario globale, ritiene che le previsioni su un’inversione di rotta e l’inizio del taglio dei tassi a settembre siano “estreme”.

“Potrebbe essere molto, molto difficile per la Fed tagliare rapidamente i tassi a meno che non accada qualcosa di terribile. E al momento, non è questo il caso”, ha affermato Balcazar in un’intervista. “Ecco perché riteniamo che abbia senso posizionarsi short su alcuni contratti del mercato monetario che appaiono troppo ottimisti sui tagli”.

Pictet, che gestisce circa 680 miliardi di dollari di attività, ha venduto allo scoperto futures sul Secured Overnight Financing Rate (SOFR), che riflettono le aspettative degli investitori riguardo al tasso overnight tra settembre e dicembre. Questi contratti hanno registrato un rally nelle ultime settimane, poiché i mercati monetari si aspettano tagli per 50 punti base già nel 2023.