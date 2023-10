Piazza Affari termina sopra la parità (+0,3%), focus su Bce e trimestrali

Piazza Affari resiste alle vendite che investono l’Europa e Wall Street. Il Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,3% a 27.507 punti, con Stm (+5%) in vetta dopo i risultati mentre arretrano Saipem (-5,3%) e Campari (-6,8%) dopo i conti, oltre a Moncler (-2,7%) nel giorno del Cda per l’approvazione della trimestrale.

Oggi la Bce ha lasciato fermi i tassi, come da attese, e la presidente Lagarde ha escluso discussioni su una conclusione anticipata del programma di acquisti Pepp e sull’innalzamento del coefficiente di riserva obbligatoria. Inoltre, ha bollato come “prematuri” eventuali discorsi sui tagli dei tassi.

Dagli Usa è giunta la prima lettura sul Pil americano del terzo trimestre, in progresso del 4,9%, oltre le attese, mentre stasera verranno diffusi i conti di Amazon, dopo quelli in chiaroscuro di Meta Platforms pubblicati ieri.

Rendimenti obbligazionari in calo, con il Treasury statunitense al 4,95%, mentre lo spread Btp-Bund oscilla in area 200 bp, con il decennale italiano in discesa al 4,85%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent perde terreno a quota 88,7 dollari al barile, mentre il gas resta sopra quota 50€/Mwh. Sul Forex, euro/dollaro in diminuzione a 1,053, mentre lo yen è tornato sopra 150 contro il biglietto verde, alimentando le aspettative di un intervento da parte delle autorità giapponesi.