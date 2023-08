Piazza Affari termina sopra la parità (+0,2%)

Chiusura poco mossa per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in rialzo dello 0,2% a 28.233 punti, mentre Wall Street prosegue positiva con l’S&P 500 e il Nasdaq 100 in progresso dello 0,9% e dell’1,5%.

Sul paniere principale di Piazza Affari, osservando le quotazioni dei singoli titoli, si distinguono le utilities Erg (+3,5%), Hera (+2,6%), Snam (+2,3%) e Terna (+2,15%). Arretrano invece Unipol (-4,1%), Mps (-2,3%) e Moncler (-1,6%).

Rendimenti in calo sull’obbligazionario, dopo i dati deboli sull’attività economica che aumentano le probabilità di pause nei rialzi dei tassi. Lo spread Btp-Bund oscilla in area 165 punti base, con il decennale italiano in discesa al 4,17%.

Sul Forex, l’euro/dollaro è sceso a quota 1,085, mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) arretra a 83,3 dollari al barile. Intanto i dati sulle scorte petrolifere statunitensi hanno evidenziato una discesa superiore alle attese, pari a oltre 6 milioni di barili.

In giornata sono stati diffusi gli indici Pmi manifatturieri, servizi e compositi (preliminari del mese di agosto) dei principali Paesi europei e degli Usa. L’economia dell’eurozona ha mostrato un peggioramento, con il Pmi composito a 47 punti, così come negli Usa, dove l’indicatore (50,4) è rimasto appena al di sopra della soglia di espansione.

I dati americani sulle vendite di nuove abitazioni hanno registrato un incremento del 4,4% a luglio, mentre quelli sulla fiducia dei consumatori dell’eurozona indicano un peggioramento a -16 punti.

Cresce l’attesa per l’avvio del simposio annuale di Jackson Hole, in calendario da domani (24 agosto) fino a sabato 26. Stasera riflettori puntati sulla trimestrale di Nvidia, in uscita dopo la chiusura di Wa