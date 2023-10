Piazza Affari termina a +0,55%, spread in calo

Modesti rialzi per le borse europee, trainate anche dall’avvio positivo di Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib chiude in progresso dello 0,55% a 28.391 punti, con Unicredit (+2,6%), Bper (+2,3%) ed Erg (+2,3%) fra le migliori, mentre crolla Telecom Italia (-6,2%) dopo la ricezione dell’offerta vincolante per NetCo da KKR. Il fondo americano ha presentato inoltre una nuova proposta non vincolante sulla quota detenuta da TIM in Sparkle.

Gli operatori continuano ad osservare la situazione in Medioriente, per capire se il conflitto tra Israele e Hamas possa ampliarsi ulteriormente. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta valutando un viaggio nella regione, guidando una spinta diplomatica globale per impedire che la guerra si diffonda. Anche il Segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato nel Paese per incontrare il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, dopo i colloqui con i funzionari arabi, mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz si prepara alla visita di domani.

Intanto, gli operatori guardano alla stagione di trimestrali che ha appena preso il via e attendono in settimana gli interventi di diversi membri della Bce e della Fed. Focus anche sulle vendite al dettaglio Usa (domani) e del Pil cinese (mercoledì), oltre all’inflazione del Regno Unito (mercoledì).

Sull’obbligazionario, i rendimenti dei Treasury decennali risalgono al 4,7%. Lo spread Btp-Bund invece scende a 197 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo al 4,76%, dopo l’approvazione della manovra da 24 miliardi da parte del Consiglio dei ministri.

Tra le materie prime, il petrolio viaggia in lieve ribasso, con il Brent in area 90,1 dollari al barile, mentre il gas arretra di quasi il 10% a 48,7€/Mwh, grazie alle previsioni di un clima più mite e agli sforzi diplomatici in Medioriente. Sul Forex, euro/dollaro in risalita a 1,055 mentre il dollaro/yen resta in area 149,6. Il Bitcoin tocca per un attimo i 30.000 dollari, poi ritraccia a 28.200 dopo che Blackrock ha smentito l’approvazione del suo ETF sulla cryptovaluta.