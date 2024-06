Piazza Affari sotto la parità senza faro Wall Street

Chiusura debole per Piazza Affari, in linea con la maggior parte delle borse europee, mentre Wall Street è rimasta chiusa per festività. Il Ftse Mib termina in flessione dello 0,3% a punti, con Stm (-4,7%) in coda al listino.

Vendite anche su Telecom Italia (-2,2%), Italgas (-1,9%) e Finecobank (-1,85%), mentre avanzano Iveco Group (+1,8%), Intesa (+1,2%) e Leonardo (+1%).

Giornata povera di spunti macroeconomici, con i soli dati sull’inflazione del Regno Unito, che ha rallentato al 2% (dato core al 3,5%) allineandosi al target della Bank of England, proprio alla vigilia del meeting della banca centrale.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a oltre 153 bp, con il decennale italiano in calo al 3,94% e il benchmark tedesco al 2,40%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent tiene sopra gli 85 dollari al barile, in attesa dei dati sulle scorte americane dell’EIA, mentre l’oro si attesta a 2.326 dollari l’oncia. Sul Forex, euro/dollaro poco mosso a 1,075 e dollaro/yen in prossimità di quota 158.