Piazza Affari sopra la parità in avvio, bene Hera

Partenza poco mossa per le borse europee, compresa Piazza Affari con il Ftse Mib lievemente positivo (+0,25%) in area 35.940 punti. In luce Hera (+1,5%) con la presentazione del piano industriale al 2028 e Snam (+1,1%), sottotono Stellantis (-0,8%) e Buzzi (-0,7%).

Focus ancora sulle mosse di Trump, sulle prospettive di investimenti nell’intelligenza artificiale e sui piani del governo cinese per sostenere il mercato azionario, oltre alle parole dei banchieri centrali e dei leader economici dal forum di Davos.

In programma oggi i dati americani sulle richieste di sussidi di disoccupazione e quelli europei sulla fiducia dei consumatori, aspettando domani gli indici Pmi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta in area 107 punti base, con il titolo italiano al 3,59% e quello tedesco al 2,52%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno a 79 dollari al barile aspettando i dati Eia sulle scorte Usa e l’oro rimane sopra i 2.750 dollari l’oncia.

Sul forex, l’euro/dollaro scambia a 1,04 e il dollaro/yen a 156,6 in attesa della riunione della BoJ di domani. Fra le criptovalute, il Bitcoin viaggia a 102 mila dollari.