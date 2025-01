Piazza Affari sopra la parità in apertura

Borse europee in rialzo, con il Ftse Mib di Piazza Affari in aumento dello 0,4% a 35.970 punti. Denaro su Stellantis (+2,1%) e Campari (+2%), arretrano invece Snam (-1%) e Nexi (-0,6%).

La settimana si avvia verso la conclusione, dopo i dati chiave sull’inflazione statunitense, migliori delle attese, e le prime incoraggianti trimestrali delle banche americane.

Oggi la Cina ha diffuso i dati sul Pil del 2024. Lo scorso anno, l’economia cinese è riuscita a centrare il target di crescita del 5% fissato dal governo, grazie agli stimoli economici e al buon andamento delle esportazioni.

Quest’ultimo fattore, tuttavia, rischia di indebolirsi con il ritorno di Trump, che ha minacciato dazi fino al 60% contro Pechino. Riflettori puntati sull’insediamento del tycoon alla Casa Bianca, in programma lunedì.

Oggi pomeriggio invece sono in calendario i dati sulla produzione industriale e le nuove costruzioni di case negli Usa, oltre alla lettura finale dell’inflazione nella zona euro.

Sull’obbligazionario il decennale Usa si mantiene intorno al 4,6%. Lo spread Btp-Bund resta a 110 punti base, con il titolo italiano al 3,62% e quello tedesco al 2,52%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent risale a 81,8 dollari al barile e l’oro rimane sopra i 2.710 dollari l’oncia.

Sul forex, l’euro/dollaro scambia ancora in area 1,029 e il dollaro/yen a 155,5 in scia alle aspettative di aumenti dei tassi della Bank of Japan. Fra le criptovalute, il Bitcoin sale a $101.700.