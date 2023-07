Piazza Affari sopra la parità, focus su Bce e trimestrali

Partenza poco mossa per le borse europee, all’indomani della riunione della Fed e in attesa della Bce, mentre prosegue la stagione di trimestrali. A Piazza Affari il Ftse Mib avanza dello 0,3% in area 29.060 punti, con Moncler sugli scudi (+4%) dopo la trimestrale, con ricavi sopra le attese trainati dalla Cina.

In luce anche Hera (+2,9%) e Stellantis (+1,9%), pronta a creare una nuova joint venture per una rete di ricarica ad alta potenza in Nord America. Arretra Stm (-3,2%) dopo la diffusione dei conti e la revisione delle stime sul fatturato. Positiva Enel (+1,1%) che ha chiuso il primo semestre con un utile netto in crescita del 48,5% a 2,51 miliardi e ha confermato la guidance.

La banca centrale americana ha alzato i tassi come previsto di 25 punti base e il presidente Powell ha lasciato la porta aperta ad ulteriori strette. Un ritocco di pari importo è atteso oggi dalla Bce, con focus sulla conferenza stampa di Christine Lagarde per tentare di capire le mosse future.

A Wall Street sono usciti i risultati di Meta, con ricavi migliori delle stime e una previsione per il terzo trimestre sopra le aspettative.

Sul Forex, l’euro/dollaro sale a 1,11 mentre il dollaro/yen scende sotto 140. Tra le materie prime il petrolio (Brent) si mantiene a 83 dollari al barile, dopo il calo delle scorte Usa. Movimenti contenuti sull’obbligazionario europeo, con lo spread Btp-Bund stabile a 161 bp e il decennale italiano al 4,08%