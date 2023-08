Piazza Affari resiste sopra la parità, Ftse Mib chiude a +0,1%

Seduta poco mossa per Piazza Affari e le altre borse europee. Il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,1% a 28.916 punti, con acquisti soprattutto su Saipem (+2%), Mps (+1,9%) e Nexi (+1,4%), mentre arretrano Erg (-1,2%), Stm (-1%) e Recordati (-0,9%).

A Wall Street, modesti guadagni per S&P 500 (+0,4%) e Nasdaq (+0,6%), dopo i dati macro di oggi che hanno evidenziato un numero di nuovi occupati (177 mila) inferiore alle attese e una revisione al ribasso del Pil del secondo trimestre (al 2,1%). Numeri che lasciano ipotizzare una pausa nel ciclo restrittivo della Fed a settembre, in attesa del job report di venerdì.

In Europa l’inflazione è risalita al 2,4% in Spagna ed è rallentata solo marginalmente in Germania (6,4%), alla vigilia del rapporto di domani sui prezzi al consumo della zona euro che verrà attentamente monitorato dalla Bce.

Il cambio euro/dollaro si è rafforzato, salendo oltre quota 1,09, dopo i dati americani che hanno penalizzato il biglietto verde. In calo anche i rendimenti dei Treasury su tutte le scadenze, con il biennale al 4,86% e il decennale al 4,1%, mentre sull’obbligazionario europeo lo spread Btp-Bund resta poco mosso a 164 bp, con il decennale italiano al 4,17%.

Tra le materie prime, il petrolio (Brent) oscilla in area 85 dollari al barile, dopo il calo delle scorte americane emerso dal report settimanale dell’Eia.