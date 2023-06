Piazza Affari prudente in avvio, bene le banche

Partenza cauta per le borse europee, che attendono nel pomeriggio l’intervento di Powell al Congresso Usa. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia poco mosso (+0,1%) in area 27.600 punti, con acquisti prevalentemente sugli istituti di credito Banco Bpm (+1,9%), Unicredit (+1,6%) e Bper (+1,6%), oltre a Saipem (+1,5%). In ribasso invece Pirelli (-1,4%) e le utilities Terna (-1,1%), Enel (-1%) e A2a (-0,9%).

L’attenzione è focalizzata sulla testimonianza del presidente della Fed, un evento chiave per determinare la propensione al rischio dei mercati nelle prossime sedute.

Intanto, l’inflazione del Regno Unito è rimasta stabile a maggio all’8,7% su base annua, con un dato core persino in aumento dal 6,8% al 7,1%, fornendo ulteriori grattacapi alla Bank of England in vista della riunione di domani. Attesi oggi anche gli interventi di alcuni membri della Bce, tra cui Isabel Schnabel.

Sul Forex, l’euro si mantiene poco sopra 1,09 dollari, mentre il cambio fra biglietto verde e yen si avvicina a quota 142. Tra le materie prime il petrolio (Brent) si attesta a 76,3 dollari al barile. Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia oltre i 162 punti base, con il decennale italiano al 4,05%.