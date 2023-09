Piazza Affari positiva ma il rendimento del Btp si impenna

Chiusura positiva per Piazza Affari e l’Europa, mentre Wall Street viaggia poco mossa aspettando il presidente della Fed, Jerome Powell.

Il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,5% a 28.163 punti, con acquisti su Bper (+3,15%), Prysmian (+2,9%) e Moncler (+2,25%). In calo invece Telecom Italia (-2,5%), Pirelli (-1,8%) e Amplifon (-1,7%).

Prosegue il sell-off sull’obbligazionario, in scia alla prospettiva di tassi di interesse più alti e per più tempo. Il Treasury decennale si attesta al 4,62%, dopo aver toccato i massimi dal 2007. Lo spread Btp-Bund si amplia a 193 punti base, con il decennale italiano in aumento di 11 bp al 4,89%.

Sul Forex, l’euro/dollaro si rafforza a 1,057. Tra le materie prime, il Brent si riavvicina ai 94 dollari al barile.

In giornata sono stati diffusi i dati tedeschi sull’inflazione, in calo oltre le attese al 4,5% annuo (indice armonizzato al 4,3%) mentre in Spagna si registra un’accelerazione al 3,5% (3,2% armonizzato) anche se il dato core rallenta al 5,8%. Negli Usa, il Pil del secondo trimestre si conferma al 2,1% e i consumi personali crescono solo dello 0,8%.

Domani focus sui prezzi al consumo dell’eurozona e il Pce core statunitense.