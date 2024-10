Piazza Affari positiva in avvio, focus su dati Usa e trimestrali

Le borse europee aprono nuovamente in rialzo, dopo i guadagni di inizio settimana, in attesa di alcuni appuntamenti chiave nei prossimi giorni. A Piazza Affari, Ftse Mib in progresso dello 0,6% a 35.215 punti, con Prysmian (+1,4%), Banca Mediolanum (+1,3%) e Iveco Group (+1,3%) in rialzo ed Erg (-0,4%) in lieve calo.

Oggi sono in programma i dati sulle offerte di lavoro negli Usa (report Jolts di settembre) e sulla fiducia dei consumatori, aspettando nel prosieguo della settimana il core Pce e soprattutto il rapporto con nonfarm payrolls, disoccupazione e salari. Nel Vecchio Continente, attenzione domani al Pil e giovedì all’inflazione dell’eurozona.

Oltre all’agenda macro, verrà monitorato attentamente anche il calendario delle trimestrali: stasera escono i conti di Alphabet e AMD, domani tocca a Meta e Microsoft e giovedì ad Amazon e Apple.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 121 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 3,5% e il benchmark tedesco al 2,3%.

Fra le materie prime, il petrolio si stabilizza dopo il crollo di ieri con il Brent a 71,3 dollari al barile in scia alla descalation in Medio Oriente, mentre l’oro sale a 2.751 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro scambia a 1,081 e il dollaro/yen staziona a 153,2 yen per dollaro, dopo che la coalizione di governo giapponese ha perso la maggioranza in parlamento, mentre giovedì si riunirà la Bank of Japan.