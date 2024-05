Piazza Affari positiva aspettando l’inflazione Usa

Avvio in modesto rialzo per le borse europee, in attesa del dato sull’inflazione americana, in uscita nel primo pomeriggio. A Piazza Affari, il Ftse Mib guadagna lo 0,4% in area 35.300 punti, con Bper (+1,6%), Saipem (+1,4%) e Banco Bpm (+1,3%) in luce mentre arretrano leggermente Banca Mediolanum (-0,8%) e Brunello Cucinelli (-0,6%).

Riflettori puntati sui prezzi al consumo statunitensi, all’indomani del dato superiore alle stime sui prezzi al consumo (ma con segnali di moderazioni nelle componenti chiave del Pce core) e ddelle dichiarazioni prudenti di Powell. Il presidente della Fed ha ribadito che probabilmente non ci si aspettava un’inflazione ancora così elevata e che saranno necessarie più prove di raffreddamento prima di procedere con i tagli dei tassi. In uscita oggi negli Usa anche le vendite al dettaglio e i dati sulle scorte di petrolio.

Sull’obbligazionario, intanto, lo spread Btp-Bund si mantiene in area 132 punti base con il decennale italiano al 3,84% e il Bund al 2,52%. Tra le materie prime, le quotazioni del greggio si mantengono in un range ristretto con il Brent a 83 dollari al barile. Sul Forex il cambio euro/dollaro ha superato quota 1,08 e il dollaro/yen si attesta a 156,3.