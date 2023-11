Piazza Affari positiva (+0,7%), balzo di Nexi (+9,7%)

Chiusura in rialzo per Piazza Affari, in linea con le altre borse europee. Il Ftse Mib archivia gli scambi in progresso dello 0,7% a 28.644 punti, con Nexi (+9,7%) sugli scudi dopo i risultati e la conferma della guidance. In luce anche Bper (+4,7%) e Azimut (+3,3%) in scia ai conti, mentre perde terreno Hera (-1,4%).

Più tardi, i riflettori si sposteranno su un discorso di Christine Lagarde, presidente della Bce, e successivamente su un intervento di Jerome Powell numero uno della Fed. Nel frattempo, due funzionari della banca centrale americana, Barkin e Bostic, hanno affermato che l’economia statunitense non ha ancora pienamente avvertito gli effetti dei passati aumenti dei tassi di interesse, suggerendo un ulteriore rallentamento in arrivo.

Sul fronte macroeconomico, le richieste ricorrenti di sussidi di disoccupazione negli Usa sono cresciute per la settima settimana consecutiva, segnalando un raffreddamento del mercato del lavoro, dopo i dati sui prezzi al consumo cinesi in calo (-0,2% m/m) a ottobre.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta in area 185 bp, con il decennale italiano in aumento oltre il 4,5%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent torna a 80,7 dollari al barile, mentre sul Forex l’euro/dollaro rimane stabile a 1,07 e lo yen si indebolisce a 151 contro il biglietto verde.