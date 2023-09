Piazza Affari poco sopra la parità (+0,2%), giù Campari

Le borse europee chiudono in ordine sparso, a due giorni dalla riunione della Bce. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,2% a 28.584 punti, con Stellantis (+2,7%), Bper (+1,6%) e Banco Bpm (+1,6%) in luce mentre frena Campari (-4,3%) dopo l’annuncio dell’uscita dell’attuale Ceo Kunze-Concewitz dopo 16 anni di mandato.

A Wall Street gli indici statunitensi viaggiano in calo alla vigilia dei dati chiave sull’inflazione, da valutare in vista del meeting Fed della prossima settimana. Negativa Apple prima della presentazione dei nuovi prodotti, in programma oggi. Dall’agenda macro odierna è giunto l’indice Zew di settembre, in miglioramento ma ancora negativo a -11,4 punti.

Sul Forex, l’euro/dollaro si mantiene in area 1,073 mentre il dollaro/yen supera quota 147. Tra le materie prime il petrolio (Brent) si porta a oltre 92 dollari al barile, in scia al report dell’Opec che prevede un deficit di oltre 3 mb/g nel prossimo trimestre.

Sull’obbligazionario europeo, spread Btp-Bund poco mosso a 175 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 4,39%.