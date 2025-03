Piazza Affari leggermente positiva in avvio

Partenza poco sopra la parità per le borse europee, in un clima cauto a causa dei dazi e delle preoccupazioni per l’economia. A Piazza Affari, Ftse Mib in progresso dello 0,3% a 38.700 punti, con Amplifon (+2%), Leonardo (+1,8%) e Pirelli (+1,6%) in vetta e vendite su Fineco (-1%) e Saipem (-0,9%).

Nelle ultime ore i timori di recessione sono aumentati, esacerbati dalle pressioni deflazionistiche in Cina e da un’economia statunitense incerta tra le continue tensioni commerciali, alimentando l’idea che la Fed possa tagliare i tassi a maggio per evitare un rallentamento eccessivo.

Dopo la volatilità della scorsa settimana, l’attenzione è proiettata ai dati di mercoledì sull’inflazione statunitense, oltre agli interventi di alcuni membri Bce, tra cui la presidente Lagarde ed il capoeconomista Lane.

Sull’obbligazionario, lo spread rimane a 112 punti base, con il rendimento del Bund stabile al 2,83% e il Btp al 3,95%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent si mantiene sopra i 70 dollari al barile, mentre l’oro viaggia a 2.907 dollari l’oncia.

Sul forex, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,082 mentre il dollaro/yen scende a 147,4. Fra le criptovalute, il Bitcoin scende a 82.000 dollari.