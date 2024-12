Piazza Affari leggermente positiva, focus su Bce e inflazione Usa

Partenza poco sopra la parità per le borse europee, dopo i guadagni della scorsa settimana. A Piazza Affari, il Ftse Mib viaggia in frazionale rialzo (+0,3%) a 34.800 punti con Tenaris (+2,9%), Moncler (+2,2%) e Inwit (+2,2%) in luce mentre perdono terreno Iveco (-1,7%) e Leonardo (-1,1%).

Dopo la revisione al rialzo del Pil giapponese (+1,2% annualizzato nel terzo trimestre) e i dati cinesi che hanno mostrato un rallentamento dell’inflazione, alimentando la prospettiva di nuovi stimoli fiscali, in giornata sono attesi soltanto l’indice sulla fiducia degli investitori dell’eurozona e le scorte all’ingrosso finali negli Usa.

L’attenzione è già proiettata ai dati di mercoledì sull’inflazione statunitense (dopo il job report di venerdì) e alla riunione di giovedì della Bce, mentre gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi dell’instabilità politica in Corea del Sud, in Francia e in Siria.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 107 punti base, con il decennale italiano al 3,16% e il benchmark tedesco al 2,09%.

Fra le materie prime il petrolio Brent risale a 71,8 dollari al barile e l’oro torna a 2.650 dollari l’oncia, in scia ai rischi geopolitici in Medio Oriente dopo la caduta di Assad.

Sul Forex, cambio euro/dollaro stabile a 1,057 e il dollaro/yen supera quota 150. Fra le criptovalute, il Bitcoin resta sotto i 100.000 dollari dopo i record della scorsa settimana.