Piazza Affari in rosso, pesa giornata stacco dividendi

Partenza piatta per le principali Borse europee, con Piazza Affari che si muove in calo e si posiziona tra le peggiori del Vecchio continente. A fare da zavorra è l’impatto dello stacco cedola (peso sul Ftse Mib pari a circa l’1,22%). In questo momento l’indice principale di Piazza Affari indietreggia dello 0,95% a quota 33.866,61 punti.

In una giornata priva di dati macro (si attendono solo gli interventi di alcuni membri del board della Bce, tra cui la stessa presidente Christine Lagarde), a Piazza Affari si guarda al tema cedole d’autunno. Sono numerose le società del Ftse Mib che oggi staccheranno l’ultimo dividendo del 2024: per alcune si tratta di una tranche trimestrale, per altre di un acconto sulla distribuzione del prossimo esercizio, oppure di un saldo. Tra le big del Ftse Mib: Banca Mediolanum, Banco Bpm Intesa Sanpaolo. Poste Italiane, Recordati, Tenaris, Terna e Unicredit.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund viaggia a quota 120 punti base, con il decennale italiano al 3,57% e il benchmark tedesco al 2,37%.

Fra le materie prime il petrolio Brent in lieve rialzo a quota 71 dollari al barile mentre l’oro si attesta a 2.588 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro in ripresa a 1,0543 mentre fra le criptovalute il Bitcoin sale a 91.800 dollari.