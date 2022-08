Piazza Affari in rosso dopo cali Wall Street: bene le big oil, debolezza per Stellantis

Per Piazza Affari e le principali Borse europee la seconda seduta della settimana parte in rosso in scia allo scivolone di ieri di Wall Street (peggiore seduta da giugno) e alla chiusura in calo delle Borse asiatiche. A Milano, l’indice Ftse Mib cede in avvio circa mezzo punto percentuale e scivola a 22.049,44 punti.

Ieri sono tornati a salire sui mercati i timori per lo stato di salute dell’economia globale, con il rischio di un rallentamento che aumenta. Il tutto mentre si attende il simposio di Jackson Hole che prenderà il 25 di agosto, con l’intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, previsto per il giovedì 26. Su questo discorso il mercato potrebbe intercettare spunti sull’entità dei futuri rialzi dei tassi, già a partire dalla riunione di settembre.

Tra i migliori titoli del Ftse Mib, tre big del comparto oil: la migliore è Tenaris che avanza del 2,6% seguita da Saipem (+0,9%) ed Eni (+0,6%). Scambi positivi anche per Leonardo che avanza dello 0,6% circa. Nelle retrovie stamattina si posiziona Stellantis che cede circa l’1% e DiaSorin e Moncler che indietreggiano dello 0,9% circa.