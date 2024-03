Piazza Affari in rialzo post Fed, focus su indici Pmi

Apertura positiva per le borse europee, all’indomani della riunione della Fed e della chiusura in rialzo di Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib apre in rialzo dello 0,6% in area 34.500 punti, con acquisti su Stm (+2,2%), Amplifon (+1,3%) e Stellantis (+1,2%). Arretrano invece Nexi (-2,4%) e Banca Popolare di Sondrio (-1,3%).

Ieri la banca centrale americana ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli, ma non sono state prese decisioni in tal senso.

Oggi è in calendario la riunione della Bank of England, oltre al bollettino economico della Bce. Dall’agenda macro sono in programma gli indici Pmi dei principali Paesi europei e degli Usa, oltre ai dati americani su richieste di sussidi di disoccupazione, l’indice manifatturiero della Fed di Philadelphia, il leading index e e le vendite di case esistenti.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund oscilla intorno a 125 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,69% e quello del Bund al 2,44%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent si attesta a 86,4 dollari al barile. Sul Forex, il cambio euro/dollaro è risalito a 1,093 e il dollaro/yen rimane poco mosso a 151,3 yen per dollaro.