Piazza Affari in rialzo (+1,5%), inflazione in forte calo

Chiusura positiva a Piazza Affari in una giornata a due velocità per le borse europee, con il Ftse Mib in rialzo dell’1,5% a 27.741 punti. In rimonta Amplifon (+5%), seguita da Bper (+3,7%) e Stellantis (+3,3%), che oggi ha diffuso i risultati del terzo trimestre. Le vendite hanno battuto le attese degli analisti, anche se gli scioperi pesano parzialmente sui conti. In calo invece Iveco (-1,2%), Erg (-1,1%) e Tenaris (-0,7%).

In giornata sono stati diffusi i dati dell’eurozona sul Pil del 3Q (-0,1% trimestrale) e sull’inflazione di ottobre, in calo al 2,9% con il dato core al 4,2%. In Italia, l’economia è rimasta stagnante nel terzo trimestre, mentre i prezzi al consumo hanno rallentato significativamente la propria crescita all’1,9% (dato armonizzato a/a).

Fra gli altri dati si segnala il calo dell’indice di fiducia dei consumatori statunitensi stilato dal Conference Boras (102,6 punti a ottobre), sui minimi da 5 mesi per via delle preoccupazioni legate ai prezzi.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund rimane poco mosso in area 191 bp, con il decennale italiano al 4,72%, mentre il rendimento del Treasury statunitense si attesta al 4,87%.

Tra le materie prime, petrolio poco mosso con il Brent a 86,4 dollari al barile, mentre l’oro è sceso a 1.991 dollari l’oncia e il gas a 47,9€/Mwh. Sul Forex, euro/dollaro in flessione a 1,056 mentre lo yen si indebolisce a 151,6 contro il biglietto verde, dopo la riunione della Boj che ha confermato l’orientamento accomodante e ha concesso un’oscillazione oltre l’1% dei rendimenti.