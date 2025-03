Piazza Affari in recupero, oggi inflazione Usa

Partenza in rialzo per i listini azionari europei, dopo le rassicurazioni del presidente americano Trump sull’economia statunitense, l’ok dell’Ucraina a una tregua di 30 giorni con la Russia e il ripristino degli aiuti americani a Kiev. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,9% a 38.000 punti, con Prysmian (+3,2%), Saipem (+2,2%), Brunello Cucinelli (+2,1%) e Pirelli (+2,1%) in testa. Realizzi su Leonardo (-3,4%) all’indomani del piano.

Trump ha minimizzato i timori di recessione negli Stati Uniti e ha annunciato piani per dare priorità alla deregolamentazione e alla riduzione delle tasse per le aziende che producono negli Usa.

Sul fronte dei dazi, l’Ue ha annunciato tariffe su prodotti americani per 26 miliardi di euro, mentre da oggi entrano in vigore le imposte statunitensi del 25% sui metalli canadesi, dopo il ripensamento del tycoon sul raddoppio al 50%.

Da seguire in giornata gli interventi di alcuni esponenti della Bce, tra cui la presidente Lagarde e il capoeconomista Lane, oltre ai dati Usa sull’inflazione, da monitorare in ottica Fed.

Sull’obbligazionario, spread poco mosso a 110 punti base, con il rendimento del Bund al 2,91% e il Btp al 4,01%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent resta poco sotto i 70 dollari al barile, mentre l’oro si apprezza a 2.916 dollari l’oncia.

Sul forex, il cambio euro/dollaro resta sopra quota 1,09 mentre il dollaro/yen si attesta a 148,4. Fra le criptovalute, il Bitcoin si mantiene sopra gli 82.000 dollari.