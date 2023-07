Piazza Affari in lieve rialzo in avvio

Apertura poco mossa per le borse europee, dopo i guadagni della scorsa ottava e in attesa del dato di oggi sull’inflazione dell’eurozona. A Piazza Affari, il Ftse Mib in frazionale rialzo (+0,2%) in area 29.560 punti, con acquisti prevalentemente su Mps (+2,4%), Bper (+1,8%) e Banco Bpm (+1,8%), mentre arretrano Leonardo (-%) dopo i risultati e Saipem (-%). In calendario oggi i conti di Nexi.

In giornata sono attesi i dati sui prezzi al consumo e il Pil dell’eurozona e dell’Italia, dopo i Pmi cinesi che hanno evidenziato ancora una contrazione nel manifatturiero e una crescita sotto le attese nei servizi. In Germania, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,8% a giugno, peggio delle stime.

Nei prossimi giorni, focus soprattutto sulle trimestrali di Apple e Amazon e sui dati americani relativi al mercato del lavoro, dopo quelli di venerdì sul Pce core, in rallentamento al 4,1%, minimo dal settembre 2021.

Sul Forex, l’euro/dollaro si mantiene sopra quota 1,1 e il dollaro/yen è risalito a 142, mentre la BOJ ha annunciato un acquisto non programmato di bond a 5 e 10 anni per 300 miliardi di yen.

Tra le materie prime il petrolio (Brent) rimane sopra gli 84 dollari al barile, con il mercato sostenuto dalla domanda e dai tagli alla produzione dell’Opec+.

Lievi rialzi per i rendimenti sull’obbligazionario europeo, con lo spread Btp-Bund stabile a 161 bp e il decennale italiano al 4,13%.