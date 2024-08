Piazza Affari in frazionale rialzo, stasera fari su Nvidia

Apertura sopra la parità per le borse europee, in un clima di attesa per i market mover in calendario tra oggi e venerdì. Il Ftse Mib viaggia in rialzo dello 0,2% a 33.840 punti, con Saipem (+1%) e Unipol (+0,8%) in evidenza. Tra le big di Piazza Affari arretra invece Tenaris (-0,8%).

Riflettori puntati sui conti di Nvidia, in uscita questa sera a mercati chiusi. Da seguire con particolare attenzione, oltre ai risultati, le indicazioni della società di chip in merito alla spesa per l’intelligenza artificiale.

Domani verranno diffusi i dati sui prezzi al consumo tedeschi, che fanno da antipasto al report di venerdì sull’inflazione della zona euro. Sempre venerdì è atteso il core Pce Usa, la misura dei prezzi attentamente monitorata dalla Fed per le sue decisioni di politica monetaria.

In calendario oggi le vendite industriali dell’Italia e i dati sulle scorte di greggio americane.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 137 punti base, con il decennale italiano al 3,64% e il benchmark tedesco al 2,27%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scivola sotto i 79 dollari al barile dopo il rally innescato da Powell, dalle tensioni geopolitiche del weekend e dalle interruzioni in Libia. L’oro scambia a 2.508 dollari l’oncia, al di sotto dei massimi storici recentemente raggiunti.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si indebolisce a 1,115 mentre il dollaro/yen risale a 144,55.