Piazza Affari guadagna terreno in avvio, in luce Saipem

Partenza positiva per le borse europee. Il Ftse Mib avanza dello 0,6% in area 38.940 punti, con Saipem (+4,1%) in vetta dopo i conti. Bene Buzzi (+1,9%), rimbalza Prysmian (+1,8%) nel giorno del Cda, in calo Stellantis (-3,7%) dopo i risultati.

Dall’agenda macro è giunto l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi, in calo a -24,7 punti. Nel pomeriggio sono attesi i dati statunitensi sull’edilizia e le scorte petrolifere, ma l’attenzione è rivolta soprattutto alla trimestrale di Nvidia, in uscita stasera a mercati chiusi.

Focus anche sulle tensioni geopolitiche internazionali, con l’accordo tra Ucraina e Stati Uniti sulle terre rare e i possibili nuovi dazi sul rame allo studio dell’amministrazione Trump.

Venerdì verranno diffusi i primi numeri sull’inflazione di febbraio in Germania, Francia e Italia e il core Pce Usa.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in calo a 112 punti base con il decennale italiano al 3,58% e il benchmark tedesco al 2,46%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent scambia a 72,7 dollari al barile, mentre l’oro a 2.915 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro si mantiene in area 1,05 mentre il dollaro/yen viaggia a quota 149,5. Fra le criptovalute, Bitcoin a 88.300 dollari dopo il forte calo delle ultime sedute.