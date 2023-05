Piazza Affari: Ftse Mib in rialzo di oltre l’1%. UniCredit +5% post trimestrale, male Stellantis

03/05/2023 12:08

Nell’UniCredit-Day Andrea Orcel ha parlato anche di crisi banche Usa dopo la notizia del fallimento First Republic. Così il numero uno di Piazza Gae Aulenti, interpellato dalla CNBC: “Negli Stati Uniti, assistiamo a banche in difficoltà che vengono salvate, mentre in Europa non vedo alcuna banca sotto stress che stia per essere salvata”, ha detto […]